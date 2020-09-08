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إيطاليا تهزم هولندا وتنفرد بصدارة المجموعة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص المنتخب الإيطالي فوزا غاليا من مضيفه الهولندي 1 - صفر يوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المستوى الأول للمجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالجولة الثانية، فاز منتخب بولندا على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك 2 - 1.

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط ويحل منتخب بولندا ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب هولندا صاحب المركز الثالث في الوقت الذي يحل فيه منتخب البوسنة في المركز الرابع بنقطة واحدة.

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ويدين منتخب إيطاليا بالفضل في هذا الفوز لنيكولو باريلا الذي سجل هدف الحسم في الشباك الهولندية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي المباراة الأخرى، نجح منتخب بولندا في تحويل تأخره بهدف أمام البوسنة إلى فوز مثير بهدفين.

وتقدمت البوسنة بهدف عن طريق هاريس هاجرادينوفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 24 ،لكن كميل جليك أدرك التعادل لبولندا في الدقيقة 45 وتكفل كاميل جروشيسكي بهدف الفوز في الدقيقة 67.

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