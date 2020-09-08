من «الإشارة» إلى «التجاهل».. في ظهوره الأول مع بيراميدز.. أخطاء كارثية لـ رمضان صبحي تُنهي علاقته بجماهير الأهلي

منذ الإعلان نادي بيراميدز تعاقده رسمياً مع رمضان صبحي، قادماً من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي، وهناك حالة من الغضب والاستياء على جماهير النادي الأهلي تجاه اللاعب.

وبعد تفضيله الانتقال إلى بيراميدز على البقاء في الأهلي، لم يسعى رمضان صبحي لتخفيف حدة التوتر بينه وبين جماهير القلعة الحمراء، بل على العكس ارتكب أمس عدد من الأخطاء - كان في غنى عنها - ساهمت في إشعال نار الغضب تجاهه.

إشارة بـ "الصمت"

أول أخطاء رمضان هي ظهوره في الفيديو الخاص بتقديمه لاعباً في صفوف بيراميدز.

وظهر رمضان صبحي في الفيديو وهو يشير بإصبعه على فمه، في إشارة إلى "الصمت"، وهو ما فسرها الكثيرون بأنها موجهة إلى جماهير النادي الأهلي، بالرغم من مساندتها له سواء في رحلة احترافه القصيرة بانجلترا أو خلال فترة غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة.

البطولات وليس الأموال !

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وثاني أخطاء رمضان صبحي هي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقده مساء أمس الإثنين، والتي تحدث فيها عن سبب رحيله عن النادي الأهلي.

وقال رمضان صبحي إنه "فضّل عرض بيراميدز على البقاء في الأهلي بسبب طموحه في حصد البطولات وتحقيق الأهداف التى يسعى إليها"، مضيفاً أن "الأموال لم تلعب أي دور في الانتقال إلى الفريق السماوي".

واتفق جمهور الأهلي على أن تصريح رمضان صبحي يتسم بـ "الغرابة"، خاصة وأن الأهلي نادي البطولات، وأنه مرشح وبقوة لحصد أي بطولة يشارك فيها.

أما بالنسبة للأموال، فكان تصريح رمضان صبحي مثيراً للجدل، خاصة بعد إعلان الإعلامي أحمد شوبير عن تواصله مع اللاعب، الذي أكد له "عنده التزامات مالية وعاوز يأمن مستقبله، وأن العروض اللي تقدمت له تستحق التفكير".

تجاهل الأهلي

والخطا الثالث الذي وقع فيه رمضان صبحي أمس، هو تجاهل توجيه الشكر إلى ناديه السابق الأهلي وعدم الاعتراف بالموقف القوي ودعمه للعودة لمستواه بعد أن ظل حبيساً لدكة البدلاء خلال تجربته بالدوري الإنجليزي .

يشار إلى أن رمضان صبحي وقع عقداً مع بيراميدز لمدة 5 سنوات، في صفقة تعد هي الأغلي في تاريخ الكرة المصرية.