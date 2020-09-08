أول تعليق من الاتحاد الإفريقي على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.. وشوبير يهاجم اللاعب بعد الإشارة المستفزة

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “كاف” بقيادة أحمد أحمد، على انتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والأهلي السابق، إلى بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز وأشار قائلا: “رمضان توج مع النادي الأهلي بكأس الكونفدرالية، عام 2014، هل يعود ويتوج من جديد مع بيراميدز ببطولة قارية في عام 2021”.

وكان بيراميدز قد أعلن مساء أمس في مؤتمر صحفي بستاد الدفاع الجوي، انتقال رمضان صبحي إلى الفريق السماوي حتى 2024، لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

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بيراميدز يعلن عن التعاقد مع رمضان صبحي

جاء إعلان نادى بيراميدز الخاص بالتعاقد مع رمضان صبحى لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزى، بطريقة مختلفة عن المتعارف عليه فى الأندية المصرية، حيث دشن مسئولو النادى فيديو عبر مواقع السوشيال ميديا يظهر من خلاله عدة نجوم من الفريق السماوى وهم أحمد الشناوى، وعمر جابر، وعلى جبر، وعبد الله السعيد، ويظهر النجوم فى الفيديو وكأنهم فى مكالمة رباعية يتشاورون عن توقعات انضمام رمضان من عدمه، وهناك من يحاول اختراق المكالمة، ليظهر رمضان صبحى مع عبارة "احفظ اسمى" وفى النهاية "انتهى الوقت تمت المهمة بنجاح".

علق هانى سعيد المدير الرياضى لفريق بيراميدز، على انتقال رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى لصفوف الفريق السماوى من أجل "الفلوس" قائلاً: "الناس لو فاكرة إن اللاعب بينضم لبيراميدز عشان الفلوس بس، يبقوا غلطانين، ولو رمضان نفسه فاكر كده يبقى غلطان".

أضاف هانى سعيد فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن اللاعب يلمس الأسلوب الأحترافى الذى يتم التعامل به داخل بيراميدز، بخلاف الطموح الكبير الذى يسعى النادى ومسئوليه لتحقيقه، لاسيما أن الفريق حاليًا أصبح يضم أقوى العناصر فى الدورى المصرى، وسننافس على جميع البطولات فى المرحلة المقبلة.