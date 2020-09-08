تقارير مغربية تكشف عن المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية مغربية عن المواعيد الجديدة لمباريات نصف النهائي لبطولتيّ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وذكر موقع “le spor 360” المغربي أنه من المقرر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيعلن عن المواعيد الجديدة للمباريات عقب اجتماعه الاستثنائي والذي سيعقده يوم الخميس المقبل.

Advertisements

وأشار إلى أن المكتب التنفيذي في “كاف” سيعلن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بعد الاتفاق الودي الذي حدث بين الاتحاد المغربي ونظيره المصري.

ونقل الموقع عن مصدر له قوله إن لجنة المسابقات في الاتحاد القاري سيعلن إقامة نصف نهائي البطولتين يومي 16 و 17 من أكتوبر المقبل، على ان تكون مواجهتي الإياب يومي 23 و24 من الشهر ذاته.

وأشار الموقع المغربي في الوقت ذاته إلى أن المباراة النهائية سيتم إجراؤها في اليوم الأخير من الشهر نفسه.