شرط وحيد من جيرالدو للرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال مصدر مقرب من اللاعب الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، إن الأول وضع شرطًا للرحيل عن النادي الأهلي وهو أن يتم الاستغناء عن خدماته.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع صاحب الـ28 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية عام 2019 لكن لم يظهر بالوجه المشرق خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر الذي يتحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات الخليج 365 اليوم الثلاثاء، أن اللاعب رفض عدة عروض للخروج على سبيل الإعارة خاصة وأن الراتب الخاص به يكون أقل من الذي يتقاضاه داخل النادي الأهلي.

وأكمل المصدر، أن جيرالدو تحدث للمقربين أنه لكي يرحل فإنه يتوجب على الأهلي منحه الاستغناء غير المشروط، مضيفًا أن بخلاف ذلك فإنه مستمر في صفوف الفريق.