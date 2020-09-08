الزمالك يستعيد لاعبه أمام سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر بنادي الزمالك أن أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق، سيعود للمشاركة مع الفريق في مباراة سموحة المقبلة في الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زيزو غاب عن مباراة طلائع الجيش السابقة في الدوري بسبب شعوره بإجهاد عضلي، ليُفضل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إراحته.

Advertisements

ويلتقي الزمالك أمام سموحة في تمام الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك وصافة جدول الدوري برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز.

وخاض زيزو 20 مباراة مع الزمالك ببطولة الدوري هذا الموسم من إجمالي 25 مباراة، أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 3.