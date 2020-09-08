تقارير تكشف الموعد الجديد لمباريات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية اليوم الثلاثاء، إن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سيعقد اجتماعًا استثنائيًا يوم الخميس المقبل، للإعلان عن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، الزمالك مع الرجاء يومي 25و 26 سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على أن تقام مباراتي العودة يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" سبورت المغربية -تبعًا لمصدر لها- فإن المكتب التنفيذي بالكاف سيعلن بعد غد الخميس، تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا، بعد الاتفاق الودي الذي جمع مسؤولي الاتحادين المغربي والمصري.

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وأضافت الصحيفة المغربية، أن المصدر ذاته أكد على أن لجنة المسابقات التابعة لـ "الكاف" ستعلن إقامة ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، يومي 16 و17 من أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراتي الإياب يومي 23 و24 من الشهر ذاته، بينما تُجرى المباراة النهائية في اليوم الأخير من الشهر ذاته.

وأكدت "le 360" أن الاتحاد الافريقي يرى استحالة إقامة مباريات نصف نهائي دوي الأبطال، وفقًا للتواريخ التي سبق الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المغرب ومصر.

وأتمت الصحيفة أنه فيما يخص مباريات كأس الكونفيدرالية فتقرر إجراء نصف النهائي بنظام المباراة الفاصلة وتم تحديد موعدها يومي 22 و 23 في الدار البيضاء والرباط، على أن تقام المباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية يوم 27 سبتمبر علي ملعب مولاي عبدالله في الرباط.