مصدر يرد لمصراوي: لماذا تأخرت عودة محمد محمود لاعب الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أوضح مصدر بالنادي الأهلي، أن سبب تأخر عودة محمد محمود لاعب وسط الفريق، للمشاركة، يرجع إلى طلب الطبيب المعالج للاعب.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطبيب طلب من اللاعب عدم المشاركة في التدريبات الجماعية، وعدم استعجال العودة، مع منحه وقتا إضافيا عن مدة البروتوكول العادية.
وأضاف المصدر، أن الطبيب طلب من محمد محمود تقوية مناطق عضلية معينة.
يذكر أن محمد محمود انتهى من المرحلة الأخيرة للتأهيل بعد قضاء 9 أشهر في العلاج من جراحة الرباط الصليبي.
وأكمل المصدر: "محمد محمود سافر لألمانيا ليس بسبب شكوي جديدة، وإنما كان من المفترض أن يسافر في المرحلة الأخيرة وهو ما ألغي نتيجة تعليق الطيران.
واختتم: "اللاعب سافر لزيادة الاطمئنان على نفسه خاصة وأنه اجري جراحتين حتي الآن في أقل من سنة وهو أمر يكون مقلق لدي بعض اللاعبين".
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