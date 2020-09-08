فايلر يطلب البقاء في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي لتفادي الإرهاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إقامة الفريق في معسكر بمدينة برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري.
ويلتقي الأهلي أمام الإسماعيلي يوم الجمعة، بالأسبوع الـ26، قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين بالأسبوع الـ27 للدوري.
وأوضح مصدر بالأهلي، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حصل على موافقة محمود الخطيب رئيس النادي، بالبقاء في مدينة برج العرب وعدم العودة للقاهرة، لضيق الوقت ولتفادي إرهاق اللاعبين، أو التعرض لإصابات عضلية.
وحقق الأهلي الفوز على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين لوليد سليمان ومحمد مجدي "أفشة"، ليقترب من التتويج بلقب الدوري الـ42 في تاريخه.
ويتبقى للأهلي 8 نقاط فقط للتتويج ببطولة الدوري رسميا.
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