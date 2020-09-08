فايلر وكارتيرون يحسمان موقف الأهلي والزمالك من تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحسم الثنائي رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وباتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، موقف الفريقين من فكرة تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وطلب الأهلي والزمالك من مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهلة لحين استطلاع رأي المدربين حول تأجيل مواجهتي الأهلي مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال. الأفريقي لكرة القدم مهلة لحين استطلاع رأي المدربين حول تأجيل مواجهتي الأهلي مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حدد يومي 25 و26 سبتمبر الجاري لذهاب نصف النهائي ويومي 2 و3 أكتوبر للإياب، قبل أن تتردد أنباء عن وجود نية لتأجيل الدور بالكامل لمدة شهر.

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