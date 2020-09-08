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الكانتارا يغيب عن تدريبات بايرن ميونيخ استعداداً للموسم الجديد

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غاب تياجو الكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ، عن تدريبات الفريق اليوم، وآثار الجدل حول مستقبله مع بطل أوروبا.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أن تياجو لن يكون موجودًا في مركز تدريب بايرن ميونيخ لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس .

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن تياجو

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قد حصل على إذن من إدارة الفريق البافاري بمد فترة إجازته الصيفية لبضعة أيام أخرى.

وكان قد ارتبط اسم تياجو الكانتارا بالانتقال من الفريق فى الميركاتو الصيفي الحالي، وكان أبرز المرشحين لضمه

فى حالة رحيل لاعبه الهولندي فينالدوم.

وكذلك مانشستر يونايتد الذي يريد الدخول فى سوق الانتقالات الصيفية بقوة، للمنافسة على الألقاب هذا الموسم.

يذكر أن آخر مباراة خاضها الكانتارا مع الفريق البافاري، كانت في نهائي ضد باريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدف دون رد ليتوج بالبطولة السادسة فى تاريخه.

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