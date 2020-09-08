الكانتارا يغيب عن تدريبات بايرن ميونيخ استعداداً للموسم الجديد

غاب تياجو الكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ، عن تدريبات الفريق اليوم، وآثار الجدل حول مستقبله مع بطل أوروبا.
وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أن تياجو لن يكون موجودًا في مركز تدريب بايرن ميونيخ لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن تياجو
وكان قد ارتبط اسم تياجو الكانتارا بالانتقال من الفريق فى الميركاتو الصيفي الحالي، وكان ليفربول أبرز المرشحين لضمهفى حالة رحيل لاعبه الهولندي فينالدوم.
وكذلك مانشستر يونايتد الذي يريد الدخول فى سوق الانتقالات الصيفية بقوة، للمنافسة على الألقاب هذا الموسم.
يذكر أن آخر مباراة خاضها الكانتارا مع الفريق البافاري، كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدف دون رد ليتوج بالبطولة السادسة فى تاريخه.
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