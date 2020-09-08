مفاجأة غير متوقعة.. كواليس صفقة أبو ريدة وأحمد أحمد على رئاسة الكاف

تراجع هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن قرار ترشحه لانتخابات رئاسة كاف المقبلة التي من المقرر لها 2021.
ذكرت صحيفة " Foot Afrique" أن هاني أبوريدة تراجع عن مشاركته في انتخابات رئاسةالاتحاد الأفريقى المقبلة، بسبب عدم تلقيه الدعم الكافى من الحكومة المصرية.
أضافت الصحيفة، أن هاني أبوريدة عقد صفقة مع الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، بحيث يخوض الأخيرالانتخابات، ولا يترشح أبوريدة، وأن يعمل الثنائى معًا، كما هي الحال الآن.
جاءت تفاصيل الصفقة التي عقدت بين الثنائى، أن يعمل أبوريدة على إبعاد كل منافسي أحمد أحمد من المنافسة على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة، مقابل دعم أحمد لأبو ريدة للاستمرار داخل فيفا خلال السنوات المقبلة.
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