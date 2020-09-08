اتحاد الكرة يكشف: الفيفا يتدخل لإيقاف حكام الدوري في حالة واحدة

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يتدخل لتوقيع عقوبة الإيقاف على الحكام في الدوري المحلي من خلال حالة واحدة فقط.

قال مسئولو اتحاد الكرة، إن الفيفا يتدخل لإيقاف حكام الدوري، إذا ما ثبت طلب حكم الفيديو من حكم الساحة مشاهدة إحدى الحالات في تقنية

الفيديو، ورفض حكم الساحة.

وتابع: "حديث حكم الفيديو والساحة يكون مسجلًا في السماعات التي يستخدمها الحكام، ويتم إرسالها للفيفا مع المباريات أيضًا حتى يراجع مسئولو الفيفا طريقة تطبيق التقنية في الدوري".