وزير الرياضة يلتقي مسئولو شركة متخصصة في صناعة الكرات لبحث سبل الشراكة مع مصنع النجيل الصناعي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمسئولو شركة باكستانية رياضية لصناعة كرة القدم و التي تعد من أكبر المصانع المتخصصة فى تصنيع الكور و الشنط فى باكستان و العالم، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الشركة والوزارة.

وعرض مسئولو الشركة سبل تحقيق شراكة مع مصنع النجيل الصناعي التابع لوزارة الشباب والرياضة لتصنيع الكرات، كما عرضوا نبذة عن تاريخ الشركة ومجالات التصنيع الرياضي التي تقوم به بجانب الكرات وآليات العمل داخل المصانع التابعة للشركة، بالإضافة لعرض مجالات التعاون مع الماركات العالمية أمثال أديداس ونيكي ولوتو وغيرها.

وقدم مدير الشركة النموذج المقترح إنتاجه من الكرات بمصنع النجيل الصناعي للصناعات والمستلزمات

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمبادرة الشركة الباكستانية لتصنيع الكرات لاختيارها مصر تقديرًا لمكانتها ودورها الصناعي المحوري والرائد في مجال التصنيع الرياضي خاصة وشتى المجالات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه بمقتضى الشراكة بين الطرفين سيتم إنتاج ما يقرب من مليون كرة سنويًّا ، وتزداد لعشرة مليون كرة في السنوات البداية تليها.

وألمح مسئولو الشركة الباكستانية أنه بمقتضى الشراكة مع مصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة يتم تحقيق إنتاج ضخم من الكرات، وتكون مصر مركزًا للتوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا .

حضر اللقاء، رجل الأعمال الباكستاني ورئيس المصنع والشركة حسن خوجة، كابتن محمد بصرى رئيس شركة إردورى النمساوية، كابتن عمرو مصطفى خبير الإدارة و الاستثمار الرياضى، كابتن محمد حميدة رئيس شركة جول للتسويق، محمد حسنى غندر خبير التسويق الرياضى، نور الدين أحمد خبير التسويق الرياضي.

وتعمل الشركة الباكستانية الرياضية لحساب شركات ملابس شهيرة منذ عام 1995 الكرة الرسمية لكل من الدوري الألماني والفرنسي، وأيضًاً دوري الأبطال الأوروبي. أديداس ونيكي ولوتو وغيرها.وقدم مدير الشركة النموذج المقترح إنتاجه من الكرات بمصنع النجيل الصناعي للصناعات والمستلزمات الرياضية ، وتوضيح كل المراحل التي تمر بها من خلال عروض تقديمية.من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمبادرة الشركة الباكستانية لتصنيع الكرات لاختيارها مصر تقديرًا لمكانتها ودورها الصناعي المحوري والرائد في مجال التصنيع الرياضي خاصة وشتى المجالات.وأكد وزير الشباب والرياضة أنه بمقتضى الشراكة بين الطرفين سيتم إنتاج ما يقرب من مليون كرة سنويًّا ، وتزداد لعشرة مليون كرة في السنوات البداية تليها.وألمح مسئولو الشركة الباكستانية أنه بمقتضى الشراكة مع مصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة يتم تحقيق إنتاج ضخم من الكرات، وتكون مصر مركزًا للتوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا .حضر اللقاء، رجل الأعمال الباكستاني ورئيس المصنع والشركة حسن خوجة، كابتن محمد بصرى رئيس شركة إردورى النمساوية، كابتن عمرو مصطفى خبير الإدارة و الاستثمار الرياضى، كابتن محمد حميدة رئيس شركة جول للتسويق، محمد حسنى غندر خبير التسويق الرياضى، نور الدين أحمد خبير التسويق الرياضي.وتعمل الشركة الباكستانية الرياضية لحساب شركات ملابس شهيرة منذ عام 1995 الكرة الرسمية لكل من الدوري الألماني والفرنسي، وأيضًاً دوري الأبطال الأوروبي.

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