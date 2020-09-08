أسوان يتظلم ضد إيقاف لاعبه بعد طرده أمام سموحة

تلقى اتحاد الكرة تظلمًا من نادي أسوان ضد إيقاف لاعبه محمد عبدالمجيد مباراتين، على خلفية طرده في مباراة فريقه الأخيرة أمامسموحة بالدوري.
كانت المباراة انتهت بنتيجة 3/3 بالجولة الـ25 من بطولة الدوري، في مباراة شهدتحالتي طرد و3 ركلات جزاء، الأمر الذي فتح الباب أمام جدل تحكيمي كبير في اللقاء.
كان عبدالمجيد سجل هاتريك لأسوان في اللقاء، وأحرز لسموحة نيسيبامبي وصلاح محسن وناصر ماهر.
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