اختبار "رابيد تيست" للاعبي المقاولون استعدادًا للقاء الحدود

يخضع لاعبو المقاولون العرب لاختبار الـ"رابيد تيست"، من فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها الخميس المقبل على ستاد عثمان أحمد

عثمان بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.كان المقاولون العرب، تعادل إيجابيًا أمام وادي دجلة بهدف لكليهما، أمس الإثنين؛ إذ سجل هدف ذئاب الجبل طاهر محمد بعد غياب طويل، ليقتنص الفريق نقطة مهمة، في مشواره بالدوري.ويملك المقاولون ٤٤ نقطة، محتلًا المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.