شاهد .. طاهر محمد لـ"عماد متعب": بنتعلم منك يا ملك ٩٠

رد طاهر محمد نجم المقاولون العرب، ومهاجم الأهلي المقبل، على عماد متعب، نجم المارد الأحمر والمنتخب الوطني السابق، بعدما أشاد بهدف الذي سجله أمس الإثنين، أمام وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
كان عماد متعب كتب لطاهر محمد عبر حسابه بتويتر:" لفة الوسط دي أنا فاكرها"، مشيرًا لهدف سابق له يذكره به.
ليرد طاهر محمد:" بنتعلم من
وشارك طاهر محمد بعد غياب طويل مع المقاولون، دام لـ٢٠٩ يوم، ليدخل قائمة الفريق للمرة الأولى منذ عودة الدوري الممتاز، ويتواجد على مقاعد البدلاء.
وشارك طاهر محمد مع فريقه، في الدقيقة ٢٥ بدلًا من عبد الله ياسين الذي خرج للإصابة؛ ليسجل هدف ذئاب الجبل الأول قبل نهاية الشوط الأول، بطريقة رائعة.
وكان طاهر محمد يعاني من إصابة بشد في العضلة الأمامية خلال ودية مباراة أسوان، قبل عودة الدوري، مما جعلته يغيب عن مباريات الفريق الماضية.
وانتهى لقاء المقاولون ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما؛ ليرتفع رصيد المقاولون العرب لـ ٤٤ نقطة في المركز الرابع.
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