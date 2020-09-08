عوائد تتخطي 78 مليون جنيهاً لمشروع الطرح الاستثماري بمراكز شباب القليوبية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال طرح وترسية عدد 28 مشروع استثماري بعدد 22 مركز شباب بالقليوبية، ستحقق عائدًا استثماريًا يتخطي ال 78 مليون جنيهاً خلال عام ونصف.

وصرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد 14 مشروع بعدد 11 مركز شباب بعائد استثماري 55

مليون جنيهاً ، وتفتتح الوزارة قريباً 3حمامات سباحة وملعبين بمراكز شباب قليوب وشبلنجة وناصر ضمن مشروع الطرح الاستثماري بعائد استثماري 30 مليون جنيهاً .

مشيراً أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد

174 مركز شباب في 19 محافظة .

ومشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة متاحة لكل مراكز الشباب في كل المحافظات ويفضضل يكون المركز جاذب للاستثمار ، ومدة حق الانتفاع بها مرونة نظراً لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع ، مع عودة المشروع بالكامل إدارياً وفنيا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها ، وذلك بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية وزيادة الموارد المالية لها .