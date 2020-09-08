وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري بالمركز الأوليمبي بالمعادى

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، عبر وسائل التواصل الإجتماعي طبقاً لإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، بالمركز الأوليمبي بالمعادى، بحضور مساعدي ومعاوني الوزير ، ولفيف من السادة وكلاء الوزارة ومديري ووكلاء الوزارة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري و عرض فيلم تسجيلى لما سبق عن العام الماضى لفعاليات الاولمبياد ، وشرح لفعاليات العام الحالي ، وعرض فيلم لمراسم ايقاد الشعلة بالمحافظات ، يتبعها مراسم ايقاد الشعلة بالقاهرة والجيزة .

في مستهل كلمته ، لفت صبحي إلي دور مختلف المؤسسات المجتمعية في التنشئة السليمة للطفل ، بالإضافة إلي دور الرياضة في التربية البدينة والجوانب الصحية ، والاوليمبياد فرصة لإكساب الاطفال المهارات الأساسية

السليمة التي تساعده علي القيادة منذ الصغر وخلق جيل واعي سليم وصحياً وبدنيا وهو تعمل عليه الرياضة ، مؤكداً علي خلق أجواء المنافسة والجوائز المالية تعطي دوافع جيدة للطفل وتخرج أبطالا وقادة للمستقبل .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إقامة دورة لأولمبياد الطفل المصري تهدف إلي خلق جيل جديد قادر علي تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة ، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات والتي تأتي ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن القيادة السياسية تضع أطفال مصر وبناء قدراتهم نصب أعينها

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ضمن رؤية مصر 2030 ، مضيفاً أن أولمبياد الطفل المصري يُعد مشروعا قوميا للناشئين وطلائع مصر يرتكز على جزئين الأول محاكاة رياضية ورفع مستوى صحة أطفال مصر من خلال الممارسة الرياضية

وصرح صبحي بأن منافسات الأولمبياد الموسم الثاني تشهد مشاركة 60 ألف و702 ألف طليع وطليعة من طلائع مصر من مراكز الشباب والتربية والتعليم والمعاهد الأزهرية ، والأكاديميات الخاصة .



وتشارك في المنافسات المراحل السنية من 12 حتى 15 عاماً ، في خماسيات كرة القدم ، وكرة السلة ، والكرة الطائرة ، تنس الطاولة فردي وزوجي ، ألعاب القوى عدو 100م ، وثب طويل، ورمي جلة ، كاراتيه كاتا ، تايكوندو كروجي وذلك للجنسين ، بينما تقام مسابقات كرة اليد للذكور فقط ، وذلك بالهيئات الشبابية والرياضية بجميع محافظات الجمهورية .

ويمنح الفائزون جوائز مالية بقيمة 500 ألف جنيه بالاضافة إلى استلام كافة المشاركين ملابس المشاركة في المستوى القمي ويمنح لأفضل 3 محافظات مشاركة بأولمبياد الطفل المصري جوائز مالية .