رياضة | تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الأهلي فوزا جديدا مساء أمس في الدوري المصري، على حساب حرس الحدود بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 25 من عمر المسابقة، على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام، وذلك بدون الحصول على أي راحة في ظل ضيق الوقت.

ويقدم الخليج 365 الرياضي مباريات الأهلي المتبقية في الدوري :

1- الأهلي أمام طلائع الجيش، لم يحدد موعدها.

2- الأهلي وبيراميدز، لم يحدد موعدها.

3- الأهلي وانبي، لم يحدد موعدها.

Advertisements

4- الأهلي والمقاولون العرب، لم يحدد موعدها.

5- الأهلي وطنطا، لم يحدد موعدها.

6- نادي مصر والأهلي، لم يحدد موعدها.

7- الاتحاد السكندري والأهلي، لم يحدد موعدها.

8- الإسماعيلي والأهلي، لم يحدد موعدها.

9- مصر المقاصة والأهلي، لم يحدد موعدها.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة، عن غريمه التقليدي الزمالك، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.