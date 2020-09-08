رياضة | مدرب الحدود: الأهلي يمتلك دكة بدلاء قوية تصنع الفارق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الحدود: الأهلي يمتلك دكة بدلاء قوية تصنع الفارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد حليم مدرب نادي حرس الحدود على هزيمة فريقه اليوم الثلاثاء أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرى محمد حليم أن فريقه لم يكن محظوظا أمام الأهلي في مباراة اليوم من بطولة الدوري المصري.

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وقال حليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مساء أمس الإثنين: "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين وبدلاء على أعلى مستوى".

وأردف: "نحن نعاني من إصابات كثيرة بسبب ضغط المباريات والوقت لم يسعفنا للاستعداد جيدا لمباراة الأهلي".

واختتم حليم تصريحاته قائلا: "دفعت بالحلواني وكنت اتمنى أن يكثف عرضياته ولكن التوفيق لم يحالفنا أمام الاهلي".