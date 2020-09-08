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رياضة | الاتحاد الفرنسي يعلن غياب مبابي عن مواجهة كرواتيا بسبب إصابته بكورونا

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الفرنسي يعلن غياب مبابي عن مواجهة كرواتيا بسبب إصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إصابة الدولي كيليان مبابي بفيروس وغيابه عن مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الكرواتي في دوري الأمم الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وقد نشر الاتحاد مساء أمس الاثنين نتائج اختبارات الكشف عن كورونا.

وقبل إصابة مبابي، كان قد ثبت إصابة ستة لاعبين آخرين في نادي باريس سان جيرمان، الذي يلعب امبابي في صفوفه.

كان مبابي قد أحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام السويد في مباراتهما أول أمس السبت.

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