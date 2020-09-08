رياضة | جوارديولا يتجه إلى مدريد لحسم صفقة مميزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتجه إلى مدريد لحسم صفقة مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع مدافع جديد من أجل تدعيم الخط الدفاعي للسيتي.

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وتابعت الصحيفة، أن الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي، كان هو الشخص المرشح لتدعيم دفاع السيتيزن.

وأشارت الصحيفة، أن مغالاة نابولي في قيمة انتقال كوليبالي جعلت إدارة مانشستر سيتي تتجه لحسم مدافع من الدوري الإسباني.

وحدد مانشستر سيتي اسمين من الدوري الإسباني وهم دييجو كارلوس مدافع إشبيلية، وخوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، لاختيار أحدهما في قلب دفاع الفريق خلال الموسم المقبل.