الامارات | مدرب برشلونة لميسي: لن تحظى بمعاملة خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة لميسي: لن تحظى بمعاملة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان الحدث الأبرز في برشلونة بعد قرار قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي العودة إلى الكاتالوني، اللقاء الأول بينه وبين مدربه الهولندي رونالد كومان في تدريبات الفريق أمس. وتعتبر هذه المواجهة الأولى بين المدرب الجديد وأبرز لاعب في الفريق، منذ اللقاء السابق حين قرر ميسي الرحيل عن الفريق.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن أولى الكلمات التي قالها كومان لميسي خلال حوار قصير دار بينهما، وبعد أن أبدى سعادته بعودته أنه «لن يحظى بمعاملة خاصة تختلف عن زملائه"، وأن "الطريقة التي عامله بها مدربون سابقون في برشلونة لن تكون هي نفسها معه". وقال له أيضا إنه يريد فقط اللاعب الملتزم بالكامل في برشلونة، ولن يقبل بغير ذلك.

في المقابل أكد ميسي أنه سيعطي كل ما عنده للفريق، وسيسعى لجعل برشلونة الأفضل في أوروبا. يذكر أن كومان سبق والتقى ميسي بعيد تعيينه مدربا جديدا، ووقتها قطع ميسي إجازته، والتقى به، لكن الحوار القصير انتهى بأزمة، خاصة بعد أن وجه كومان كلمات قاسية لميسي، وقال له وقتها «عليك أن تنسى الامتيازات التي كنت تحصل عليها من قبل».

وبدا كومان قاسيا في معاملة ميسي، حيث كان أحد الأسباب التي جعلت النجم الأرجنتيني أياما بعد ذلك يرسل «فاكس» إلى إدارة برشلونة يؤكد فيه رغبته في الرحيل، قبل أن يغير رأيه الجمعة الماضي، ويقرر البقاء على الأقل لموسم إضافي.

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وكان ميسي أول من وصول إلى تدريبات برشلونة في يومه الأول منذ عودته، وتدرب بشكل منفرد برفقة البرازيلي كوتينيو. وقبل التدريب جلس بحسب الصحيفة لإجراء حوار قصير مع كومان، أكد فيه المدرب الهولندي سلطته كمسؤول أول عن الأمور الفنية. ويسعى كومان إلى السيطرة على غرفة الملاعب، وتحجيم قوة النجوم في الفريق، وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

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