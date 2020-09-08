شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسبانية.. كومان يستقر على المركز الجديد لقائد الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن نجم الفريق ليونيل ميسي سيشارك مع الفريق في ودية يوم السبت المقبل، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الجديد رونالد كومان.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الهولندي سيعتمد على خطة 4 – 2 – 3 – 1، وذلك طبقا لبعض المعلومات الواردة من داخل غرفة خلع الملابس، مشيرة إلى أن ميسي سيشغل مركز الجناح الأيمن الوهمي، حتى يتحرك بحرية للأمام وفي العمق ومن ثم يفتح مساحة للتسديد أو التمرير لزملائه، وبالتالي تحريره من الواجبات الدافعية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كومان في الجهة اليسرى سيعتمد على جناح حقيقي لفتح الملعب مثل عثمان ديمبلي أو أنسو فاتي أو فرانسيسكو ترينكاو، لخلق الفرص والمساحات.

يذكر أن ميسي تغيب عن بداية فترة إعداد البرسا بسبب رغبته في الرحيل عن الفريق، قبل أن يتراجع عن قراره ويظهر في تدريبات الفريق أمس، داخل المدينة الرياضية.