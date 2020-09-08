شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة هاتفية تُنهي خلاف الجبلاية وأمين صندوق الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل عمرو الجنانيني، رئيس اللجنة الخماسية، مع الدكتور علاء مشرف، أمين صندوق اللجنة الأوليمبية، هاتفيًا، صباح اليوم، وتم احتواء حالة الجدل والخلاف التي أثارها «البوست» الذي نشره مشرف.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الجنانينى أكد لمشرف على قوة العلاقة بين اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية وأنه يدرك تماما أن ما كتبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى لاتحاد الكرة تعبير عن رأيه الشخصى في قضية حديث الشارع المصرى.

ورد مشرف بالتأكيد على أنه لا يوجد خلاف بينه وبين أي مسؤول حالى أو سابق في الجبلاية، وتحدث عن حدث اهتم به العالم كله وأثار حزن واهتمام كل المصريين.

واتفق الثنائى على إغلاق الملف.

يذكر أن مسؤولى اتحاد الكرة أعلنوا عن اعتزامهم تقديم شكوى ضد علاء مشرف، بعد تدوينة الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وكان مشرف قد هاجم على صفحته الشخصية على «فيس بوك» اللجنة الخماسية في أزمة اختفاء الكؤوس الأفريقية.

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