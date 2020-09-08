شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: علاقتنا بتركي آل الشيخ انتهت.. ولم يطلب أي لاعب التساوي برمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، إن الفريق يحتاج لضم صفقتين جديدتين بالإضافة لرمضان صبحي وأحمد فتحي.

وأضاف هاني سعيد، في تصريحات لقناة «الحدث»: "يتبقى لنا ضم صفقتين أو ثلاث بعد رمضان صبحي وأحمد فتحي، والأرقام المتداولة بشأن راتب رمضان مبالغ فيها، والوحيد صاحب الحق في الإعلان عن قيمة راتبه هو اللاعب نفسه".

وتابع: «العلاقة بيننا وبين الأهلي مميزة جدا والاحتقان مبالغ فيه، وبيراميدز لن يكون محطة لنادٍ آخر، نتعاقد مع اللاعب الذي يحقق طموحنا ويضيف لنا، وسننافس على كل الألقاب في موسم آخر، إلا إذا تلقى اللاعب عرضًا للاحتراف الخارجي».

وأردف: «علاقة تركي آل الشيخ انتهت ببيراميدز بعدما باع النادي».

وأوضح المدير الرياضي لبيراميدز: «لاعبو بيراميدز كبار، وقيل كلام عن عبدالله السعيد وأحمد فتحي أنهما طلبا تعديل التعاقد الخاص بهما بعد ضم رمضان، هما أكبر كثيرا من الكلام في هذا القبيل».

وأضاف سعيد: «عبدالله وفتحي يعلمان تماما أهميتهما وأدوارهما، وأعرفهما على المستوى الشخصي لأنني لعبت معهما، وبيراميدز ليس قائما على الأموال فقط، لكن نتعامل باحترافية في التعامل، كل لاعب راض بعقده ولا داعي لترضية أحد».

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