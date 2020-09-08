شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يمنح لاعبى الاتحاد راحة 24 ساعة بعد هزيمة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، منح اللاعبين راحة سلبية لمدو 24 ساعة للتغلب على الإرهاق البدنى الذى يواجه اللاعبين، والذى وصفه المدير الفنى أنه السبب الرئيسى لهزيمه الفريق أمام مصر المقاصة أمس بثلاثية .

وطلب طلعت يوسف من الجهاز الطبى لنادى الاتحاد بضرورة تجهيز ثنائى الأهلى السابق أحمد نبيل مانجا والذى يعتمد عليه بشكل كبير فى منطقه وسط الملعب، كما طلب أيضا تجهيز هشام محمد نظرا لضيق الوقت بين مباراتى مصر والأهلى.

ويواجه الاتحاد السكندرى فريق نادى مصر ضمن مباريات الاسبوع الـ26 والمقرر لها الجمعة المقبل فى الرابعة عصرا على ملعب الكلية الحربية.

ويخضع لاعبى الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى غدا للتحليل الطبى المتفق عليه وبعدها يخوض الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحة.

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قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالتنسيق مع الكابتن طلعت يوسف رئيس الجهاز والمدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خصم ما يعادل 3% من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف جميع المستحقات المالية للفريق لحين تحسن نتائج وأداء الفريق.

جاءت قرارات مجلس إدارة النادى عقب هزيمة الفريق أمس أمام نادى مصر المقاصة والأداء غير الجيد فى بعض المباريات وخاصة مباراة اليوم، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كل عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية.