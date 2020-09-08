شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد مرحبا بانضمام رمضان صبحى لبيراميدز: أهلا أخى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخب مصر، بزميله رمضان صبحى الوافد الجديد للفريق السماوى، وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، حيث نشر السعيد صورة لصبحى معلقا: "أهلا أخى".

ويعتبر رمضان صبحى هو ثانى صفقات نادى بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021، بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، وعقد النادى مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي.

وشارك رمضان صبحى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، وأحرز 17 هدفا، وصنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، وسجل هدفين، وصنع 3، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، وفى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

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وكشف صبحى فى المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الصفقة،عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى أنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط.