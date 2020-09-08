شكرا لقرائتكم أسوان يطالب بتخفيف عقوبة الإيقاف مباراتين ضد محمد عبد المجيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب نادى أسوان، اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة الإيقاف مباراتين ضد لاعبه محمد عبد المجيد، بعد الطرد المباشر فى مباراة سموحة الأخيرة فى الدورى، حيث قررت لجنة المسابقات بالجبلاية إيقاف اللاعب مباراتين وأخطرت أسوان رسميا بالقرار.

وكشف محمد عبد المجيد مهاجم نادى أسوان، أنه لم يتعمد إيذاء لاعب سموحة، ولكن نزوله بهذا الشكل على يد لاعب الفريق السكندرى كان وضع طبيعى ولم يستطع تفاديه.

وقال عبد المجيد فى تصريحات له: الجهاز الفنى لم يقصر معنا، جئت إعارة إلى أسوان من نادى الانتاج فى بداية الموسم، وثلاثة أهداف مجرد بداية، وكابتن كشرى منحنا قوة كبيرة وثقة.

واصل: كان لدينا أمل كبير فى حصد النقاط الثلاثة ولكن قدر الله وما شاء فعل، كابتن كشرى كان قلق من تسديدى لركلة الجزاء الثانية، وحتى هيثم الفيل قال لى ما تشوطهاش ولو خسرنا هتشيل الليلة ومع ذلك اتخذت القرار وسجلتها اللى مالوش قلب مالوش رزق".

اختتم: بعد تسجيل الهدف روحت لكابتن كشرى وقولتله متخافش يا كابتن انت قلقان من ايه، وأخطاء التحكيم واردة ولا نتحدث عن أحد ولكن تعب مباراة لم يكن لنا نصيب فى حصد الثلاث نقاط، وبخصوص الطرد دوست على يد اللاعب غصب عنى لم أكن متعمد ياريت حتى يكون إيقاف مباراة واحدة لأنى أقسم بالله لم أكن أقصد الإيذاء.

Advertisements

وتعادل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، مع ضيفه سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، فى لقاء الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى أقيم على ملعب اتحاد الشرطة، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2، قبل أن يسجل محمد عبد المجيد مهاجم أسوان هدف لفوز لزهرة الجنوب والثالث له فى اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة تعادل ناصر ماهر لسموحة من ركلة جزاء أيضاً.

وكان الشوط الأول قد انتهى، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث تقدم أبناء الجنوب أولا فى الدقيقة العاشرة عن طريق محمد عبد المجيد، قبل أن يتعادل سموحة عبر ديريك نيسيبامبى، ثم أحرز صلاح محسن هدف التقدم فى الدقيقة 35، وتعادل محمد عبد المجيد مرة أخرى لأسوان فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى النقطة 25 فى المركز الـ 15، كما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 32 فى المركز السادس.