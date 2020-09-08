شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مران الأهلى اليوم الثلاثاء منذ قليل، استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى العام.

ورفض رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر منح اللاعبين راحة لضيق الوقت بين مواجهة الحدود التى أقيمت أمس الاثنين وبين مواجهة الإسماعيلى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

وحقق الأهلى فوزاً مُثيراً على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز، سجل وليد سليمان هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 85، وأضاف قفشة الهدف الثانى فى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 68 نقطة ويتربع على قمة الدورى فيما يتجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة ويبقى فى المركو الثالث عشر وبات الأهلى فى حاجة إلى 8 نقاط لحسم اللقب رسمياً بعدما حلّق نسر القلعة الحمراء فوق "حدود" الدورى الليلة بالفوز على الحرس.

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خاض الأهلى مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، على معلول، أليو ديانج، حمدى فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو بادجى ومروان محسن، وجاء على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدى أفشة وأجايى ومحمد هانى ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخري.