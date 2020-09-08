شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، عبر وسائل التواصل الإجتماعى طبقاً لإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بحضور مساعدى ومعاونى الوزير، ولفيف من السادة وكلاء الوزارة ومديرى ووكلاء الوزارة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وعرض فيلم تسجيلى لما سبق عن العام الماضى لفعاليات الاولمبياد، وشرح لفعاليات العام الحالى، وعرض فيلم لمراسم ايقاد الشعلة بالمحافظات، يتبعها مراسم ايقاد الشعلة بالقاهرة والجيزة .

فى مستهل كلمته، لفت صبحى إلى دور مختلف المؤسسات المجتمعية فى التنشئة السليمة للطفل، بالإضافة إلى دور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، والاوليمبياد فرصة لإكساب الاطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة منذ الصغر وخلق جيل واعى سليم وصحياً وبدنيا وهو تعمل عليه الرياضة، مؤكداً على خلق أجواء المنافسة والجوائز المالية تعطى دوافع جيدة للطفل وتخرج أبطالا وقادة للمستقبل .

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وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن إقامة دورة لأولمبياد الطفل المصرى تهدف إلى خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات والتى تأتى ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .