بيراميدز لرمضان صبحي: ’’لو فاكر انضمامك علشان الفلوس تبقى غلطان.. وعرضنا لضمك من هيدرسفيلد أقل من الأهلي والزمالك‘‘

كتب: ضياء السقا

أعلن نادي بيراميدز، رسميا، ضم رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، لمدة 5 سنوات مع الفريق قادماً من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقدم بيراميدز لاعبه الجديد في مؤتمر صحفي، الإثنين، وظهر بتي شيرت مدون عليه 2025، وهي مدة تعاقده مع ناديه الجديد.

من جانبه، قال عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، إن عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي أقل من عرضي الأهلي والزمالك.

وأضاف بسيوني، عبر أون تايم سبورتس 2: «اتفقنا مع النادي الإنجليزي أمس الأول، وأمس لعبنا مباراة، واليوم أعلنا عن الصفقة، وقدمنا عرضا رسميا لهيدرسفيلد ولاقى قبولهم، لا أستطيع الكشف عن قيمته بالتحديد، لأن هناك بندًا في العقد يمنع ذلك».

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وتابع بسيوني: «عرضنا هو أقل عرض مصري وصل لهيدرسفيلد، أقل بكثير من عرضي الزمالك والأهلي، والمقابل المادي موجود بأرقام كبيرة في أندية أخرى».

وأختتم تصريحاته :«هناك لاعبون في مصر يتقاضون مليونًا و800 ألف دولار، وليس في بيراميدز»

بيراميدز لرمضان: "لو فاكر انضمامك علشان الفلوس تبقى غلطان"

وفي سياق متصل، علق هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، على انتقال رمضان صبحي، لصفوف الفريق السماوى من أجل "الفلوس" قائلاً: "الناس لو فاكرة إن اللاعب بينضم لبيراميدز عشان الفلوس بس، يبقوا غلطانين، ولو رمضان نفسه فاكر كده يبقى غلطان".

وأضاف هانى سعيد فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن اللاعب يلمس الأسلوب الأحترافى الذى يتم التعامل به داخل بيراميدز، بخلاف الطموح الكبير الذى يسعى النادى ومسئوليه لتحقيقه، لاسيما أن الفريق حاليًا أصبح يضم أقوى العناصر فى الدورى المصرى، وسننافس على جميع البطولات فى المرحلة المقبلة.

وأكد: "بيراميدز سيبرم 3 صفقات أخرى بعد انتهاء صفقة رمضان صبحي، ويسعي الفريق لتقوية العناصر المتواجدة داخل الفريق من أجل المنافسة علي الألقاب الموسم المقبل".