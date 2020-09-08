شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لسموحة.. وكارتيرون يواصل التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكرا مغلقا غدا فى برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة، المقرر لها الخميس ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى، حيث يخوض الزمالك مرانه فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى مقر الزمالك قبل السفر إلى برج العرب للمبيت فى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويعلن كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك غدا قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر، ومن المتوقع أن تخلو القائمة من فرجاني ساسي الدولي التونسي واشرف بن شرقي الدولي المغربي بسبب الإصابة التي يعاني منها ساسى والإجهاد الذي يعاني منه بن شرقي خوفا عليهما من تفاقم الإصابة قبل مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، فيما يعود لقائمة المباراة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والذي فضل كارتيرون اراحته في مباراة طلائع الجيش الماضية التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وسيواصل الفرنسي كارتيرون سياسة التدوير في التشكيل الأساسي للفريق أمام سموحة ، حيث سيتم الدفع باسلام جابر ومحمد حسن لتعويض غياب بن شرقي وساسي حال استقرار المدير الفني علي استبعادهما نهائيا من المباراة، كما تتجه النية للدفع بحسام عبد المجيد وحسام اشرف واسامة فيصل حسب سيناريو المباراة.

من ناحية أخرى قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن استكمال مسابقة الدورى المصرى أضرت باللاعبين، مؤكدا أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة اتفق مع الأندية المغربية على تأجيل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتحدث مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك عن كهربا، قائلا: "كهربا كان ينادينى بعبارة بابا مرتضى وعم مرتضى وفجأة قبل 3 مباريات مهمة هرب وانتقل للأهلى ووالده ذهب إلى اتحاد الكرة، وقال عايز أودى ابنى الأهلى وكهربا هديتى لمحمود الخطيب".