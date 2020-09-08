شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: عرضنا لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد أقل من الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، إن عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي أقل من عرض الأهلي والزمالك.

وأضاف بسيوني، عبر أون تايم سبورتس 2: «اتفقنا مع النادي الإنجليزي أمس الأول، وأمس لعبنا مباراة، واليوم أعلنا عن الصفقة، وقدمنا عرضا رسميا لهيدرسفيلد ولاقى قبولهم، لا أستطيع الكشف عن قيمته بالتحديد، لأن هناك بندًا في العقد يمنع ذلك».

وتابع بسيوني: «عرضنا هو أقل عرض مصري وصل لهيدرسفيلد، أقل بكثير من عرضي الزمالك والأهلي، والمقابل المادي موجود بأرقام كبيرة في أندية أخرى».

وأختتم تصريحاته :«هناك لاعبون في مصر يتقاضون مليونًا و800 ألف دولار، وليس في بيراميدز»

كان بيراميدز أعلن، الإثنين، عن انضمام رمضان صبحي إلى صفوفه قادمًا من هيدرسفيلد بعقدٍ يمتد لـ5 سنوات.

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