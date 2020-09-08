شكرا لقرائتكم خبر عن «فانتازي الدوري الإنجليزي»: وافدون جدد للبريميرليج يساعدونك على استكمال تشكيلتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع استمرار موسم الانتقالات في الدوري الإنجليزي، هناك دائما فرصة في الفانتازي لإضافة المزيد من اللاعبين لتشكيلتك، خاصة أن بعض القادمين أصحاب مستوى متميز، وأهم هذه الأسماء فان دي بيك، اللاعب الهولندي القادم لمانشستر يونايتد، وجيمس رودريجز، لاعب ريـال مدريد، الذي انتقل إلى إيفرتون، وغيرهما من اللاعبين.

في التقرير السابق من الفانتازي لموسم 2020/2021، استعرضنا عددًا من الأسماء للاعبي الفرق الصاعدة التي قد تكون إضافتها مهمة للتشكيلة، خصوصًا أن التكلفة القليلة لها قد تساعد على استكمال التشكيلة وتدعيمها بعناصر قادرة على إضافة النقاط.

في هذا التقرير، سنستعرض معكم كيفية استكمال التشكيلة (المكونة من 15 لاعبًا)، بإضافة اللاعبين الوافدين الجدد للدوري (صفقات سوق الانتقالات الصيفية 2020) وهم اللاعبون الذين تتفاوت أسعارهم ما بين أسعار كبيرة (وفقًا لإمكانيات وسمعة اللاعب)، وأسعار بسيطة:

1- حراسة المرمى:

لم يتم إجراء صفقات مميزة فيما يخص حراسة المرمى، لكن قد يكون اقتراب تشيلسي من حسم صفقة إدوارد ميندي (حارس ستاد رين الفرنسي حاليًا) إضافة قوية لمركز حراسة المرمى، لأن الحارس السنغالي قادم للتشكيل للضغط على الحارس الإسباني كيبا الذي قدم موسمًا متواضعًا في 2019/2020.

ميندي حافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة خلال 62 مباراة لعبها بالدوري الفرنسي خلال موسمي 2018/19 و2019/20.

الحارس الآخر سيكون إمليانو مارتينيز، حارس مرمى أرسنال الحالي والمرشح للانتقال لأحد الفرق الأخرى في البريميرليج، للحصول على مركز الحارس رقم 1، وسعره حاليًا هو 4.5.

2- الدفاع:

الوافدون الجدد من الدوري الفرنسي لكبار الأندية اللندنية سيشكلون إضافة كبيرة في التشكيلة، فثنائي أرسنال الحالي، جابرييل (5) وويليام صاليبا (4.5) هما لاعبان بسمعة كبيرة لما قدماه في الدوري الفرنسي مع ليل وسانت إيتيان على التوالي، في حين سيكون المخضرم تياجو سيلفا (5.5) إضافة هائلة لدفاع تشيلسي، لما يمتلكه اللاعب من خبرات مع إيه سي ميلان وباريس سان جيرمان.

هناك أيضًا أسماء جيدة للدفاع، بن وايت، لاعب برايتون الحالي، الذي قدم مردودا رائعا مع ليدز يونايتد في التشامبيونشيب الموسم الماضي (4.5)، كذلك الهولندي الدولي جويل فيلتمان الذي انضم هذا الموسم لبرايتون (4.5)، والظهير الأيمن ماثيو كاش (5) الذي انضم لأستون فيلا هذا الصيف (ساهم في تسجيل 8 أهداف في التشامبيونشيب الموسم الماضي مع نوتنجهام فورست)، وأيضًا المدافع الغاني المتميز محمد ساليسو (4.5) الذي ترك لاليجا لينضم إلى صفوف ساوثهامبتون قادمًا من ريـال بلد الوليد.

وسيكون روبن كوخ (4.5) المدافع الألماني الشاب اختيارًا جيدًا للتشكيلة مع استقدام ليدز يونايتد للاعب من البوندزليجا من أجل لعب دور أساسي بدفاع الفريق.

3- الوسط:

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الرهان الأكبر سيكون على صفقات تشيلسي في هذا الشق، فـ حكيم زياش (8) وكاي هافرتز (8.5) لاعبان مشهوران ولهما سمعتهما في أوروبا، سواء على المستوى المحلي مع فرقهما أياكس وباير ليفركوزن على التوالي، أو إسهامتهما في المسابقات الأوروبية خلال الموسمين الماضيين.

خاميس رودريجيز صانع ألعاب إيفرتون سيكون له إضافة كبرى في الفريق (لم يحدد له سعر بعد)، كذلك إيبريتشي إيزي جناح كريستال بالاس (6) الذي قدم مردودا رائعا في التشامبيونشيب خلال الموسم الماضي مع كوينز بارك رينجيرز، من خلال اشتراكه في تسجيل 22 هدفًا (سجل 14 وصنع 8).

دوني فان دي بيك (7) الوافد الجديد لليونايتد سيكون له دور كبير في تشكيلة الفريق الأساسية وسيعتمد عليه المدرب سولشاير في مركز متقدم في وسط الملعب، وقد سجل اللاعب 40 هدفًا بمختلف البطولات مع أياكس أمستردام خلال آخر 3 مواسم.

جرادي ديانجانجا جناح ويست بروميتش ألبيون (5.5) سيكون اختيارا آخر مميزا نظرًا لسعر اللاعب البسيط وقدرته الهجومية الكبيرة التي شهدت مساهمته في تسجيل 15 هدفًا في 30 مباراة بالتشامبيونشيب الموسم الماضي (سجل 8 وصنع 7)

4- الهجوم:

صفقات مميزة لخط الهجوم تم إبرامها هذا الصيف، لعل أبرزها وصيف هداف البوندزليجا وهداف آر بي لايبزيج، تيمو فيرنر (9.5) الذي انضم لصفوف تشيلسي، كذلك مهاجم فالنسيا والمنتتخب الإسباني، رودريجو (6) الذي انضم لصفوف ليدز يونايتد.