شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدراويش: مكافآت عودة الروح جاهزة ومباراة الاهلى حاسمة فى مسيرة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى منح لاعبى الفريق مكافآت اجادة بجانب مكافآت الفوز المدرجة فى لائحة الفريق بالدورى بعد الفوز الكبير على فريق مصر برباعية نظيفة فى الاسبوع الخامس والعشرين بالدورى العام والوصول الى النقطة الثلاثين فى مسيرة الدورى

وقال عثمان فى تصريحات خاصة عقب مباراة الفريق والفوز برباعية ان الفوز حقق العديد من المكاسب اهمها استعادة الثقة ومسيرة الانتصارات بعد فترة كبيرة تذبذب النتائج والمستوى والاداء بجاب انه بداية لأنطلاقة جديدة بالدورى لوضع الفريق فى المكانة التى تليق به وهى الدخول فى المربع الذهبى

ووجه عثمان الشكر لثنائى الجهاز الفنى الجديد احمد العجوز ومحمدحمص ابناء النادى فى اول اختبار حقيقى لهما معربا عن امله فى استمرار المستوى الرائع للفريق تحت قيادتهما

ووصف عثمان مباراة الدراويش القادمة مع الاهلى فى الاسبوع السادس والعشرين على ستاد برج العرب بالحاسمة ومباراة القمة لافتا الى رغبة جميع لاعبى الفريق فى المشاركة بالمباراة التى تعد من المبارات الهامة فى الدورى المصرى وينتظرها عشاق الفريقين فى مصر وخارجها من جماهير الناديين

وكشف عثمان عن تكليفه الجهاز الفنى الجديد بالاعتماد على قطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين منه للفريق الاول وأنهما نفذا التكلف فى اول مباراه لهما وأثبت لاعب الفريق محمد عمار ان الفريق يمكن ان يجدد دماؤه من خلال الناشئين

من ناحيته أشاد أحمد العجوز المدير العام والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق بلاعبيه وقال ان اللاعبين نفذوا التعليمات الفنية داخل الملعب والتزموا بتأمين منطقة الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وحققوا الفوز فى اول مباراه مع الطاقم الفنى الجديد وقال انه اعتمد على علاج نفسية اللاعبين واكسابهم الثقة فى انفسهم بعد الهجوم عليهم وحالة عدم الاستقرار الماضية لافتا الى ان مباراة الاهلى القادمة تحدى كبير له ولزميله محمد حمص واللاعبين وان الفوز على الاهلى سيؤكد احقية هذا الجيل فى الاستمرار بالنادى خاصة بعد تطعيم الفريق بالناشئين

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