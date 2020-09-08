شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يخطر الأندية بعدم استخدام غرف خلع الملابس في المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تشهد مباريات اليوم الثلاثاء لكرة اليد سيدات، لقاء قمة بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساءا فى إطار الجولة الثانية عشر بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019/ 2020، كما تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من، سبورتنج مع الطيران وسموحة مع الشمس والمعادى مع الجزيرة .

وأعطى اتحاد كرة اليد أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

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كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.