شكرا لقرائتكم مصدر: إشارة وليد سليمان وقفشة برقم 8 احتفالا بعيد ميلاد بركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت إشارة نجما الأهلى وليد سليمان ومحمد مجدى قفشة برقم 8 بعد إحراز الأول هدف التقدم أمام حرس الحدود، حيرة الجماهير الحمراء حول الهدف من الإشارة، وهل هو لوجود 8 نقاط فارق على حسم الدورى أم دعماً لزميلهم مؤمن زكريا أم للاحتفال بعيد ميلاد محمد بركات نجم الأهلى السابق ومدير منتخب مصر الحالي.

وكشف المقربون من الثنائى داخل الأهلى أن سبب الإشارة هو الاحتفال بعيد ميلاد محمد بركات من الأساس والذى تزامن أمس الاثنين الموافق 7 سبتمبر، حيث تم الاتفاق على ذلك قبل المباراة إلا أنهما أبدا سعادتهما بربط الأمر بدعم مؤمن زكريا وأيضاً الاحتفال بإقتراب الدوري.

وحقق الأهلى فوزاً مُثيراً على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز، سجل وليد سليمان هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 85، وأضاف قفشة الهدف الثانى فى الدقيقة القبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 68 نقطة ويتربع على قمة الدورى فيما يتجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة ويبقى فى المركز الثالث عشر وبات الأهلى فى حاجة إلى 8 نقاط لحسم اللقب رسمياً بعدما حلّق نسر القلعة الحمراء فوق "حدود" الدورى الليلة بالفوز على الحرس.

خاض الأهلى مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، على معلول، أليو ديانج، حمدى فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو بادجى ومروان محسن، وجاء على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدى أفشة وأجايى ومحمد هانى ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخري.

Advertisements

فيما خاض الحدود المباراة بتشكيل مكوّن من: أحمد السعدني، حسن مجدى - محمد محمود الشبينى - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي، حامد خالد - أحمد فتحى "فيليكس - مصطفى جمال - تونى جوميز، محمد عبد اللطيف "جريندو" وإبراهيم كونيه، والبدلاء محمود رضا - عبد الله جمعة - عمرو الحلوانى - مؤمن عوض - أيوب بن عوض - محمد أدهم - تونى لوكاسا - نانا أنتوى - أحمد شرويدة.