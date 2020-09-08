شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك بطل كأس مصر بثلاثية في شباك بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 8 سبتمبر 2019، نجح الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين فى تاريخه والثانية على التوالى، والسادسة فى آخر 10 سنوات ليواصل الضغط على الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب 36 مرة، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب.

أحرز يوسف أوباما، هدف التقدم لنادى الزمالك فى مرمى بيراميدز، حيث جاء الهدف فى الدقيقة 52، من كرة طويلة عن طريق فرجانى ساسى من وسط الملعب إلى شيكابالا خلف دفاع بيراميدز لينطلق به ويمرر كرة أرضية متقنة إلى أوباما داخل منطقة الجزاء ليضعها إلى داخل الشباك، وأضاف المغربى أشرف بن شرقي، الهدف الثانى لنادى الزمالك فى مرمى بيراميدز، فى الدقيقة 64، من كرة عرضية رائعة عن طريق حمدى النقاز إلى داخل منطقة الجزاء ليرتقى لها بن شرقى من فوق الجميع ليضعها بسهولة إلى داخل شباك الحارس أحمد الشناوى، وعزز بن شرقي، بالهدف الثالث لنادى الزمالك فى الدقيقة 83، من هجمة مرتدة رائعة بقيادة محمد أوناجم الذى انطلق بالكرة بعد تمريرة رائعة من فرجانى ساسي، وتوغل أوناجم داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية ليضعها بن شرقى بسهولة إلى داخل مرمى الحارس أحمد الشناوي.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

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على مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.