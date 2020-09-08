شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تعتمد التشكيل النهائي للحكام برئاسة وجيه أحمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمدت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التشكيل النهائى للجنة الحكام بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ويضم اللتشكيل كل من وجيه أحمد رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة، وفى العضوية كل من أيمن دجيش وفهيم عمر ومحمد فاروق ومجدى رزق، على أن يتم الاعلان الرسمى خلال الساعات المقبلة بعد الاستقرار على المسئول المالى للجنة وكذلك أعضاء العلاقات العامة باللجنة.

فى السياق ذاته، رشحت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، 25 حكما مساعدا للحصول على رخصة تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الـ52 حكما الحاصلين على الرخصة جميعم حكام ساحة، وهو ما لا يمنحهم الفرصة لحسم حالات الجدل فى لعبات التسلل كما حدث فى هدف وادى دجلة أمام الأهلى فى المباراة الأخيرة فى الدورى وتم الغائه بقرار من جهاد جريشة بعد اللجوء للفار.

وفى وقت سابق، قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق إن هدف وادى دجلة فى شباك الأهلى والذى ألغاه جهاد جريشة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" كان غير صحيح خاصة بعدما شهدت الواقعة جدلا تحكيميا كبيرا .

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وأكد رئيس لجنة الحكام فى تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إنه كان يرفض التحليل التحكيمى خلال الفترة الماضية حتى لا يصنفه الناس أو يتهموه بالإنتماء إلى أندية معينة.

وأرجع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أسباب مشاكل تطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى لقصر مدة تدريب الحكام على استخدام التقنية الجديدة، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الحكام فى مصر تدربوا على تقنية الفار لمدة 38 يوماً فقط، رغم أن المدة اللازمة للتدريب هى ستة أشهر، لذا تحدث حالياً بعض المشاكل."

وأضاف عصام عبد الفتاح، "لابد أن نكثف كورسات التدريب للحكام على تقنية الفار وسبل تطبيقها بنجاح دون أى أزمات، مثلما حدث فى الوسط الكروى مؤخراً، وهذا يتطلب أيضاً عقد محاضرات تثقيف وتوعية ليس فقط للحكام وإنما أيضاً للإعلاميين والجمهور حتى تتضح الصورة للجميع ولا يحدث الجدل الدائر حالياً".