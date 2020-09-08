شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 27 هدفا فى حصاد الجولة 25 للإيجيبشن ليج.. تألق الشباب ومئوية أنطوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع الأهلى خطوة كبيرة فى طريق الحفاظ على لقب الدورى للموسم الخامس على التوالى عقب تفوقه على مضيفه حرس الحدود (2 – 0) مساء الاثنين فى ختام مباريات الجولة 25 بالموسم رقم 61 للمسابقة، الجولة التى انطلقت بعد عصر السبت بتعادل مثير بين أسوان وسموحة (3 – 3) انتهت به مسيرة حمادة صدقى مع الفريق السكندرى ليصبح الضحية السابعة من المدربين بعد استئناف الدورى فى السادس من أغسطس الماضى.

وباستثناء بيراميدز الذى تكبد ثانى خسارة على التوالى بسقوطه أمام الجونة (1 – 2) وتعادل المقاولون مع وادى دجلة (1 – 1)، شهدت هذه الجولة تألق الكبار وعلى رأسهم الزمالك الذى أنهى صمود طلائع الجيش وفاز عليه (1 – 0) وألحق به أول خسارة منذ عودة الدورى، كما استعاد الإسماعيلى نغمة الفوز وتفوق على نادى مصر (4 – 0) فى أول لقاء له تحت قيادة الثنائى أحمد العجوز ومحمد حمص.

تألق اللاعبين الشباب كان ضمن ظواهر الجولة بتسجيلهم 6 أهداف عبر ناصر ماهر لاعب سموحة وثنائى الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى وحازم مرسى وطاهر محمد طاهر وغنام محمد لاعبى المقاولون والإنتاج الحربى، أما أهم الظواهر فكان وصول عدد أهداف الجولة إلى 27 هدفاً، وهو رقم قياسى لم تشهده المسابقة منذ بدايتها فى 21 سبتمبر الماضى.

ونستعرض أبرز أرقام هذه الجولة على النحو التالى:

عدد المباريات: 9 مباريات

- حالات الفوز: 6 (2 خارج الأرض)

حالات التعادل: 3 (لا يوجد بينها أى تعادل سلبى)

- عدد الأهداف: 27 (رقم قياسى هذا الموسم)

- الأشواط: 10 فى الأشواط الأولى و17 فى الأشواط الثانية

- أهداف من علامة الجزاء : 6 (محمد عبد المجيد من أسوان "هدفين" – ناصر ماهر من سموحة – باسم مرسي من الإنتاج الحربي – ميدو جابر من المقاصة – عمر الوحش من الإسماعيلي).

- ركلات جزاء مهدرة: جون أفيرى لاعب طنطا.

- أهداف الأجانب: 6 (الأوغنديين ديريك نسيبامبي من سموحة و خالد أوتشو لاعب المقاصة - الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة "هدفين" – الغاني جون أنطوي لاعب بيراميدز – النيجيري أوستن أموتو من المصري).

- أهداف البدلاء: 7 (وليد سليمان ومحمد مجدي "أفشه" لاعبا الأهلي – محمد الشامي وحازم مرسي من الإسماعيلي – ميدو جابر من المقاصة – خالد قمر من الاتحاد السكندري – طاهر محمد طاهر من المقاولون).

- أهداف عكسية: لا يوجد

- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (13 هدفاً) – لاعبو الوسط (14هدفاً)

- بطاقات صفراء: 32 إنذارا

- الكروت الحمراء: 3 (محمد عبد المجيد – سليمان منساه (أسوان) شريف أشرف لاعب نادي مصر).

- هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) – سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون، وليد سليمان لاعب الأهلى (8 أهداف)، مصطفى محمد لاعب الزمالك ووالتر بواليا لاعب الجونة (7 أهداف)، أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك وحسام حسن لاعب سموحة وفادى فريد لاعب أسوان ومروان حمدى لاعب دجلة (6 أهداف).

- نجح باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى في تسجيل هدفين بشباك طنطا في هذه الجولة وهى أول ثنائية للاعب منذ تسجيله هدفين للزمالك في شباك الرجاء في مارس 2018، ورفع باسم مرسى رصيده من الأهداف مع الإنتاج لخمسة أهداف هذا الموسم.

- استمرت نغمة الأهداف القاتلة في المسابقة حيث سجلت 7 أهداف في هذه الجولة محمد عبد المجيد لاعب أسوان هدفاً لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 85 فيما سجل ناصر ماهر هدف التعادل لسموحة في الدقيقة 96 من ركلة جزاء أيضاً، وسجل محمد جابر ميدو هدف تأكيد الفوز للمقاصة في الدقيقة 86 ، وسجل محمد الشامى في الدقيقة 85 وحازم مرسى في الدقيقة 90 ثنائية للإسماعيلى ، وسجل وليد سليمان في الدقيقة 85 هدف الفوز للأهلى ثم أضاف قفشة هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 96.

- شهدت الجولة 25 الهاتريك الرابع هذا الموسم، حيث سجل محمد عبد المجيد لاعب أسوان هاتريك في شباك سموحة ، فيما سجل وليد سليمان نجم الاهلى هاتريك في شباك الجونة وسجل عبد اللطيف جريندو لاعب الحرس هاتريك في شباك طلائع الجيش وسجل عبد الله السعيد نجم بيراميدز هاتريك في شباك طنطا.

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- استطاع يوسف أوباما لاعب الزمالك كسر صيامه التهديفى في هذه الجولة حيث سجل هدفاً في شباك الطلائع هو الأول له منذ 205 يوما منذ هدفه في مباراة الترجي في السوبر الافريقي الذى توج به الزمالك بينما كانت آخر أهدافه في الدورى أمام الإسماعيلى والذى سبق هدفه في السوبر الأفريقي.

- كتب جون أنطوي المهاجم الغاني لفريق بيراميدز، تاريخا جديدا فى الكرة المصرية بعد هدفه فى مرمى الجونة، الهدف هو المائة لـ جون أنطوى رفقة الأندية المصرية، ليصبح أول لاعب أجنبي يصل لمائة هدف مع الأندية المصرية.

- الترتيب: الأهلي (68 نقطة) – الزمالك (51) - بيراميدز (45 نقطة)- المقاولون العرب (44 نقطة).

شاهد اهداف الجولة 25 للدوري

اسوان 3-3 سموحة

الإنتاج الحربى 3-0 طنطا

المصرى البورسعيدى 1-1 انبى

الجونة 2-1 بيراميدز

الزمالك 1-0 طلائع الجيش

المقاصة 3-1 الاتحاد السكندرى

الاسماعيلى 4-0 نادى مصر

وادى دجلة 1-1 المقاولون العرب

الاهلى 2-0 حرس الحدود