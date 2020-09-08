شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد التشكيل النهائى للجنة الحكام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التشكيل النهائى للجنة الحكام بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ويضم اللتشكيل كل من وجيه أحمد رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة، وفى العضوية كل من أيمن دجيش وفهيم عمر ومحمد فاروق ومجدى رزق، على أن يتم الاعلان الرسمى خلال الساعات المقبلة بعد الاستقرار على المسئول المالى للجنة وكذلك أعضاء العلاقات العامة باللجنة.

وفى السياق ذاته رشحت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة 25 حكما مساعدا للحصول على رخصة تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الـ52 حكما الحاصلين على الرخصة جميعم حكام ساحة، وهو ما لا يمنحهم الفرصة لحسم حالات الجدل فى لعبات التسلل كما حدث فى هدف وادى دجلة أمام الأهلى فى المباراة الأخيرة فى الدورى وتم إلغائه بقرار من جهاد جريشة بعد اللجوء للفار.

وفى وقت سابق، قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق إن هدف وادى دجلة فى شباك الأهلى الذى ألغاه جهاد جريشة بعد اللجوء إلى تقنية الـ "var كان غير صحيح خاصة بعدما شهدت الواقعة جدلا تحكيميا كبيرا . Advertisements وأكد رئيس لجنة الحكام السابق فى تصريحات تليفزيوينة لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إنه كان يرفض التحليل التحكيمى خلال الفترة الماضية حتى لا يصنفه الناس أو يتهموه بالانتماء إلى أندية معينة.

وأرجع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أسباب مشاكل تطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى لقصر مدة تدريب الحكام على استخدام التقنية الجديدة، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الحكام فى مصر تدربوا على تقنية الفار لمدة 38 يوماً فقط، رغم أن المدة اللازمة للتدريب هى ستة أشهر، لذا تحدث حالياً بعض المشاكل."