شكرا لقرائتكم خبر عن بركات سر إشارة الحاوى وقفشة فى مباراة الأهلى والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لوح نجما الأهلى وليد سليمان ومحمد مجدى قفشة برقم 8 بعد إحراز الأول هدف التقدم أمام حرس الحدود، وهو الأمر الذى أثار حيرة الجماهير الحمراء حول الهدف من الإشارة، وهل هو لوجود 8 نقاط فارق على حسم الدورى أم دعماً لزميلهم مؤمن زكريا أم للاحتفال بعيد ميلاد محمد بركات نجم الأهلى السابق ومدير منتخب مصر الحالى.

وأكد المقربون من الثنائى داخل الأهلى أن سبب الإشارة هو الاحتفال بعيد ميلاد محمد بركات، والذى تزامن أمس الاثنين الموافق 7 سبتمبر، حيث تم الاتفاق على ذلك قبل المباراة، إلا أنهما أبدا سعادتهما بربط الأمر بدعم مؤمن زكريا وأيضاً الاحتفال باقتراب الدورى.

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أهداف مباراة الأهلي و حرس الحدود

وحقق الأهلي فوزاً مُثيراً على حرس الحدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز، سجل وليد سليمان هدف الأهلى الأول في الدقيقة 85، وأضاف قفشة الهدف الثانى فى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة ويتربع على قمة الدوري فيما يتجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة ويبقي في المركو الثالث عشر وبات الأهلي في حاجة إلى 8 نقاط لحسم اللقب رسمياً بعدما حلّق نسر القلعة الحمراء فوق "حدود" الدوري الليلة بالفوز على الحرس.



خاض الأهلي مباراة الحدود بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، أليو بادجي ومروان محسن، وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

فيما خاض الحدود المباراة بتشكيل مكوّن من: أحمد السعدني، حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي، حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز، محمد عبد اللطيف "جريندو" و إبراهيم كونيه، والبدلاء محمود رضا - عبد الله جمعة - عمرو الحلواني - مؤمن عوض - أيوب بن عوض - محمد أدهم - توني لوكاسا - نانا أنتوي - أحمد شرويدة.