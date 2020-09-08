شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين الأهلى والزمالك بدورى سيدات اليد.. ومنع استخدام غرف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء لكرة اليد سيدات، لقاء قمة بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساء فى إطار الجولة الثانية عشر بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020، كما تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من سبورتنج مع الطيران وسموحة مع الشمس والمعادى مع الجزيرة.

Advertisements

وأعطى اتحاد كرة اليد أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.