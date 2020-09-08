قمة بين الأهلى والزمالك بدورى سيدات اليد.. ومنع استخدام غرف الملابس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء لكرة اليد سيدات، لقاء قمة بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساء فى إطار الجولة الثانية عشر بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020، كما تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من سبورتنج مع الطيران وسموحة مع الشمس والمعادى مع الجزيرة.
كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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