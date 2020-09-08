شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أوباما يستعيد بريق التهديف فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك فى استعادة بريقه التهديفى مجددًا، فى ظل تسجيله فى مرمى طلائع الجيش فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد بالدورى الممتاز.

ويعد الهدف الذى سجله أوباما وفاز به الزمالك أمام الطلائع بمثابة كسر صيام اللاعب التهديفى حيث يعد الهدف الأول له منذ 205 أيام منذ هدفه في مباراة الترجي في السوبر الأفريقي الذى توج به الزمالك بينما كانت آخر أهدافه في الدورى أمام الإسماعيلى والذى سبق هدفه في السوبر الأفريقي.

وبهدف أوباما رفع الزمالك رصيده للنقطة 51 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 33 هدفًا وعليه 17 فى المقابل طلائع الجيش يستمر فى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة أيضًا حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 9 وأحرز 23 هدفًا مقابل 30 في شباكه.

وبهذا الفوز نجح الزمالك فى استغلال تعثر بيراميدز أمام الجونة حيث تعرض بيراميدز للهزيمة بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وبذلك انفرد الفريق الأبيض بالمركز الثانى فى جدول الترتيب.

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم يوسف أوباما فى الصور التالية :

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