شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف حرس الحدود ويبحث مصير كهربا من مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ملف مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس في الجولة الـ25 لبطولة الدوري وبدأ الجهاز التفكير في المباراة المهمة والقوية أمام الإسماعيلي المُقرر لها الجمعة المقبلة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من البطولة، ويرغب الأهلي في تحقيق نقاط مباراة الإسماعيلي الثلاثة ويرفض الجهاز الفني للأهلي "نغمة" التقليل من شأن الأسماعيلي بسبب تراجع مستواه الفترة الماضية وآخرها الخسارة من المقاصة بأربعة أهداف لهدف في الجولة الماضية وأتفق جهاز الأهلي على أن مباراة الدراويش تبقي قوية وهامة للغاية بعيدًا عن موقف الفريقين في الدوري.
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