شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف حرس الحدود ويبحث مصير كهربا من مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ملف مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس في الجولة الـ25 لبطولة الدوري وبدأ الجهاز التفكير في المباراة المهمة والقوية أمام الإسماعيلي المُقرر لها الجمعة المقبلة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من البطولة، ويرغب الأهلي في تحقيق نقاط مباراة الإسماعيلي الثلاثة ويرفض الجهاز الفني للأهلي "نغمة" التقليل من شأن الأسماعيلي بسبب تراجع مستواه الفترة الماضية وآخرها الخسارة من المقاصة بأربعة أهداف لهدف في الجولة الماضية وأتفق جهاز الأهلي على أن مباراة الدراويش تبقي قوية وهامة للغاية بعيدًا عن موقف الفريقين في الدوري.

وعلى الصعيد ذاته ، يحسم خلال الأيام المقبلة رينيه فايلر موقف محمود عبد المنعم "كهربا" من المشاركة في مباراة الاإسماعيلي بعد إنتهاء إيقافه عشرة مباريات من قبل اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك في الإمارات خلال فبراير الماضي ، ويبحث جهاز الأهلي موقف اللاعب من المشاركة في المباريات بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة كبرى بين كهربا ومحمد الشناوي حارس الفريق تسببت في تغريم اللاعب مليون جنيه قبل أن يعتذر كهربا عن هذا التصرف ويُعلن تقبل العقوبة وسيُحدد فايلر مع جهازه المعاون مصير كهربا من الظهورفي مباريات الفريق المقبلة وأولها لقاء الاسماعيلي الذى يُعد أو مباراة لكهربا بعد إنتهاء إيقافه في مباراة الحدود أمس.