ربيع ياسين: شرط واحد لتألق رمضان صبحي مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:
علق لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق ربيع ياسين، على إعلان بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي جناح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لعام 2025.
وقال ياسين في تصريحات خاصة لمصراوي:" الأهلي بمن حضر، لم ولن تكون المرة الأولى أو الأخيرة التي يغادر خلالها لاعب النادي الأهلي".
وأضاف:" الأهلي سيظل الأهلي، وجماهير القلعة الحمراء تعلم ذلك جيدا، ورد فعلها سيكون أمر طبيعي، لكن سيكون هناك البعض يتفهم الأمر ويعلم أن الفريق لا يقف على أحد".
وأوضح، أن الأزمة كانت في كون رمضان صبحي أحد أبناء النادي الأهلي، لذلك فالجماهير تأثرت بقراره بترك النادي والانتقال إلى بيراميدز.
وأشار إلى أن تألق رمضان صبحي سيعتمد على المدرب وشخصيته في الملعب وكيفية توظيفه مع الفريق.
وأتم:" رمضان صبحي سيحتاج للمساحات مع فريق بيراميدز ليثبت فاعليته أمام الخصوم، فهو يعتمد على الانطلاق ولذلك يجب توظيفه في مركز الجناح الأيسر".
وكان رمضان صبحي قد لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجاري من دوري We المصري، قبل أن تنتهي إعارته من هيدرسفيلد بنهاية يونيو الماضي.
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