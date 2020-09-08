جريندو: كنا أقرب للتسجيل أمام الأهلي.. وأضعنا كل شئ "في 5 دقائق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب حرس الحدود، إن اللاعبين قدموا أداء جيد أمام الأهلي إلا أن الفريق أضاع كل شئ في الخمس دقائق الأخيرة من المباراة.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين على ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري we المصري.

وسجل هدفي الأهلي، وليد سليمان في الدقيقة 85، ثم أضاف محمد مجدي "قفشة" الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال جريندو: "عقب عودة النشاط الكروي في مصر والفريق يقدم أداء جيد خلال المباريات، ولكن ينقضنا بعض التوفيق".

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وأضاف: "قدمنا أداء جيد أمام الأهلي خاصة في الشوط الأول وكنا أقرب للتسجيل".

وتابع: "حاولنا استغلال الهجمات المرتدة، ربما لم يسعفنا الجهد البدني أمام الفريق الأحمر، أضعنا كل شئ في آخر 5 دقائق".

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 68 تربع بها قمة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.

جدير بالذكر أن الأهلي يتبقى له 8 نقاط فقط على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز موسم (19/20).