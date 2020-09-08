بالمواعيد والقنوات الناقلة.. 4 مواجهات نارية في دوري أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وتقام مباريات المستوى الأول في التوقيتات والقنوات التالية: المستوى الأول .. المجموعة الثانية بلجيكا - أيسلندا 8:45 عبر قناة بي ان سبورت 4 Advertisements الدنمارك - إنجلترا 8:45 عبر قناة بي ان سبورت 3 المستوى الأول .. المجموعة الثالثة فرنسا - كرواتيا 8:45 عبر قناة بي ان سبورت 1 السويد - البرتغال 8:45 عبر قناة بي ان سبورت 5

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